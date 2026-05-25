「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優の佐野勇斗が２５日、都内で行われたローソン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」施策発表会に出席した。グループのヒット曲「好きすぎて滅！」の広がりを実感するエピソードを明かし、喜びを爆発させた。イベント後に「日常で感じたハッピーな瞬間」について問われ、「先日ドラマを撮影していて、小学生の子たちがたくさんいて『邪魔してごめんね』と思っていたけど、僕の隣を通り過ぎたとき、後ろの