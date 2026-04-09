【西武】西川愛也選手インタビュー 「打席でいらないプレッシャーを抱え込んでいる」
4月3日放送のライオンズナイターでは、ベルーナドームの西武―楽天1回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの西川愛也選手にインタビューした模様を放送した。バッティングの感触、注力しなければいけないことについて訊いた。
――今シーズンも始まりましたが、西川愛也選手は現在の状況をどう想っていますか？
西川「非常に状態はよくないと思います」
――バッティングの感触的にはいかがでしょうか？
西川「数字で見えなくても内容がよかったらまだいいと思うのですが、内容があまりよくない。結果を出そうとしすぎて打席でいらないプレッシャーを抱え込んでいるので、あまり意識せずに無の状態で打席に入れたらいいかなと思います」
――昨シーズンは結果を残したことで、今シーズンに入る気持ちは違いましたか？
西川「そうですね。昨年とは違い、できて当たり前、結果で示していかないといけないのですが、現状はあまり示せていないので、ここから巻き返せられたらいいなと思っています」
――西川選手は現時点で、バッティングフォーム、気持ちの面、試合前のルーティンなど、何を注力しなければいけないと考えていますか？
西川「バッティングフォーム自体は映像で見てもそこまで変わったことはないのですが、身体が昨年とはまったく同じ感覚ではないと思うので、意識をしっかり変えていけたらなと思います」
――開幕戦（3月27日、対ロッテ１回戦）でも任されていた3番という打順に関してはいかがですか？
西川「いろいろ難しいですね」
――昨日の試合（4月2日、対オリックス3回戦）、スタメンを外れたのはファンのみなさんも驚いたかと思います。
西川「結果を出していないので」
――ライオンズファンのみなさんへ、現状も含めたメッセージをお願いします。
西川「早くいいところを見せられるように頑張りたいです」
――そのために1番必要なことは何でしょうか？
西川「いっぱい寝て、毎日しっかり頭のなかを切り替えていけたらなと思います」
※インタビュアー：文化放送・長谷川太アナウンサー