4月3日放送のライオンズナイターでは、ベルーナドームの西武―楽天1回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの西川愛也選手にインタビューした模様を放送した。バッティングの感触、注力しなければいけないことについて訊いた。

――今シーズンも始まりましたが、西川愛也選手は現在の状況をどう想っていますか？

西川「非常に状態はよくないと思います」

――バッティングの感触的にはいかがでしょうか？

西川「数字で見えなくても内容がよかったらまだいいと思うのですが、内容があまりよくない。結果を出そうとしすぎて打席でいらないプレッシャーを抱え込んでいるので、あまり意識せずに無の状態で打席に入れたらいいかなと思います」

――昨シーズンは結果を残したことで、今シーズンに入る気持ちは違いましたか？

西川「そうですね。昨年とは違い、できて当たり前、結果で示していかないといけないのですが、現状はあまり示せていないので、ここから巻き返せられたらいいなと思っています」

――西川選手は現時点で、バッティングフォーム、気持ちの面、試合前のルーティンなど、何を注力しなければいけないと考えていますか？

西川「バッティングフォーム自体は映像で見てもそこまで変わったことはないのですが、身体が昨年とはまったく同じ感覚ではないと思うので、意識をしっかり変えていけたらなと思います」

――開幕戦（3月27日、対ロッテ１回戦）でも任されていた3番という打順に関してはいかがですか？

西川「いろいろ難しいですね」

――昨日の試合（4月2日、対オリックス3回戦）、スタメンを外れたのはファンのみなさんも驚いたかと思います。

西川「結果を出していないので」

――ライオンズファンのみなさんへ、現状も含めたメッセージをお願いします。

西川「早くいいところを見せられるように頑張りたいです」

――そのために1番必要なことは何でしょうか？

西川「いっぱい寝て、毎日しっかり頭のなかを切り替えていけたらなと思います」

※インタビュアー：文化放送・長谷川太アナウンサー