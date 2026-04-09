◇欧州CL決勝トーナメント準々決勝第1戦 パリSG 2ー0 リバプール（2026年4月8日 フランス・パリ）

サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝第1戦が行われ、昨季王者パリSG（フランス）が本拠でリバプール（イングランド）に2ー0で先勝。フランス代表FWデジレ・ドゥエ（20）が前半11分に先制ゴールを決めるなど勝利に貢献。4強進出へ向け一歩前進した。なお、ドゥエはパリSG移籍後得点した試合が23戦全勝で“神話”継続となった。

試合は5バックで守備を固めてきた相手に対し序盤から主導権を握ると前半11分、ゴール前でボールを受けたFWドゥエがボールキープし、エリア内で一度切り返して右へカットインしながら思い切りよく右足シュート。これが相手に当たって絶妙なループ気味の弾道となり、そのままゴールイン。ラッキーな形で先制に成功した。

勢いに乗るチームはFWクバラツへリアやFWドゥエが決定機を迎えたが、相手守護神GKママルダシュビリの攻守に防がれ追加点ならず。それでも相手のシュート数を0本に封じ、前半を1ー0で終えた。

後半もボールを支配すると同20分に待望の追加点。左サイドのDFジョアンネベスが針の穴を通すような絶妙スルーパスで好機を演出。これを受けたFWクバラツへリアが飛び出してきたジョージア代表の“同胞”GKママルダシュビリを冷静にドリブルで交わして、無人ゴールへと流し込み2点目が決まった。

同25分にはMFザイールエメリがエリア内で倒されPK獲得かと思われたが、VARによって判定が覆りノーファウル。3点目は奪えなかったが本拠で快勝。来週に控える敵地での第2戦へ弾みをつけた。

これでFWドゥエはパリSG移籍後、得点した試合が23戦全勝。欧州CL通算10得点に伸ばし、21歳以下の最多得点記録としてベリンガム、ヤマルに並び歴代4位タイに浮上。3位のベンゼマ（12得点）まであと2点に迫った。なお、同記録はハーランドが20得点で最多となっている。

一方、リバプールはFWサラーをベンチに置いたまま最後まで起用せず。本拠第2戦での反撃に懸けることに。負傷欠場中の日本代表MF遠藤航は引き続きベンチ外だった。