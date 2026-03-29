現地３月28日、森保ジャパンは敵地グラスゴーでスコットランド代表と対戦している。この一戦では、地元セルティックでプレーする前田大然がゲームキャプテンを担当。一方で、同クラブで前田と共に活躍する旗手怜央は、日本代表入りを逃した。ただ、現地に駆け付け、スタジアムで観戦している。また、スコットランド代表の主将アンドリュー・ロバートソンとのリバプール対決が期待されながら、怪我で選外となった遠藤航も姿を