リバプールのアルネ・スロット監督が遠藤航に言及した。この日本代表MFは２月11日のサンダーランド戦で今季初のリーグ戦スタメン出場を果たすも、その試合で左足首を負傷。担架に乗せられピッチを後にした。長期離脱を余儀なくされ、その後は欠場が続いており、日本代表の英国遠征にも招集外となった。 クラブの公式サイトによると、そんな遠藤の現在の状況について、スロット監督は24日の記者会見で「ワタは外に出始