北中米ワールドカップの開幕まで残り約２か月となり、サッカーファンの興味は「誰がメンバーに選ばれるか」に集中している。できればベストコンディションの26人を選びたい。これが理想形だ。ただし、現実はそう甘くない。実際、森保ジャパンは複数の怪我人に悩まされており、「伝説の１軍はいつ見られるのか？」などと他国のメディアに報じられた。３月の英国遠征では、怪我やコンディション不良でワールドカップ経験者の久