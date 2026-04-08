闘争心と献身性に秀でた遠藤はクラブに“芯”をもたらす存在だ(C)Getty Images遠藤航が所属するリバプールは、現地時間4月4日、FAカップ準々決勝でマンチェスター・Cに0-4と大敗を喫した。現在、公式戦連敗中という結果もあり、現地メディアからは厳しい声が飛んでいる。【動画】鮮烈カウンターでイングランドから先制！三笘薫がウェンブリーを沸かせた会心のゴールの映像クラブの情報を発信する『ROUSINGTHEKOP』では、6日に