『ワンピース』ナミの新衣装に大反響 エルバフ編の次回予告映像に「顔芸ｗ」「鼻水号泣してるのすごい」
アニメ『ONE PIECE』（ワンピース）第1157話予告「ナミ困惑！ブロックの国の冒険」の予告映像が公開された。エルバフ編のナミの新衣装を見ることができる。
【動画】露出多め！エルバフ編のナミ新衣装 公開された『ワンピース』予告映像
第1157話は、巨人族の船にいたはずが目が覚めたら謎の国に！？というストーリーが展開され、次回予告映像では、そんな状況に困惑するナミの姿が描かれている。
新衣装も解禁となり、ネット上では「まさかのエルバフ編初回で艶やかさ原作マシマシのナミを見れると思わなかった」「エルバフ編のナミさんの衣装めっちゃかわいい」「エルバフ編のナミさんの衣装ってやっぱりどう考えても可愛すぎるだろ本気で」「この予告だけで３回鼻水号泣してるのすごい」「ナミの顔芸wちょっとアニメ化待ってたシーン」などの声が出ている。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
【動画】露出多め！エルバフ編のナミ新衣装 公開された『ワンピース』予告映像
第1157話は、巨人族の船にいたはずが目が覚めたら謎の国に！？というストーリーが展開され、次回予告映像では、そんな状況に困惑するナミの姿が描かれている。
新衣装も解禁となり、ネット上では「まさかのエルバフ編初回で艶やかさ原作マシマシのナミを見れると思わなかった」「エルバフ編のナミさんの衣装めっちゃかわいい」「エルバフ編のナミさんの衣装ってやっぱりどう考えても可愛すぎるだろ本気で」「この予告だけで３回鼻水号泣してるのすごい」「ナミの顔芸wちょっとアニメ化待ってたシーン」などの声が出ている。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
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