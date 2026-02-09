2026年2月9日の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に声優歴38年のベテラン山口勝平さんが出演、ONE PIECEへのオーディションや日本アカデミー賞授賞式に出席した秘話を話した。「ウソップは口がでかいので、いつもしゃべっている感じ」山口さんはONE PIECEのウソップ、魔女の宅急便のトンボ、犬夜叉の犬夜叉役でもおなじみのベテラン声優。ONE PIECEが好きで、主人公ルフィ役のオーディションを受けたが不合格だった。ウ