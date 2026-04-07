「4月7日の捜索は安達さんの自宅近くの山で重点的に行われました。規制線が貼られた先にはスーツ姿の捜査員も目立ちました」──京都府南丹市の小学6年の安達結希さん（11）が3月23日以降、行方不明になっている事件。2週間が過ぎ、警察や地元消防団の懸命の捜索が続く中、事態は少しずつ変わってきている。

【写真を見る】「スーツ姿の捜査員も」安達結希さん（11）の自宅付近にマスコミ殺到。チラシには当日の服装なども掲載されている

大手紙社会部記者が振り返る。

「安達さんは3月23日午前8時ごろ、父親の車で通っている小学校まで送ってもらったといいます。しかし、学校に登校しておらず、これを知った家族が正午ごろに110番通報しました。3月23日は卒業式で、当時の安達さんら5年生と卒業する6年生だけが登校していました。しかし保護者も多く集まる中、誰一人として安達さんを見た人はおらず、付近の防犯カメラにもうつっていなかった。

手がかりがほとんどない中で捜索が進められていましたが、3月29日に安達さんの親族が市内の山中で、登校時に背負っていたリュックサックを発見しました。この辺りはすでに消防団員が複数回、捜索していたといいます。新年度を迎え、学校は4月6日に保護者説明会を開き児童のメンタルケアの方針などを伝達しました。翌7日には自宅裏の山などでも捜索が行われています」

行方不明になって以降、安達さんがうつっている防犯カメラやドライブレコーダーの映像などは見つかっていないとみられる。電車やバスを使って移動した形跡もない。そんな中、京都府警の4月7日の動きについて、前出とは別の記者は冒頭のように明かした。規制線の前や近隣には、事件発覚直後と同じくらい多くのメディア関係者が取材に訪れ、緊迫した空気が漂っていた。

果たして、何か進展があったのだろうか。自らも現場に足を運んだ元神奈川県警刑事の小川泰平氏はこのように話している。

「スーツ姿の捜査員というのは、刑事や鑑識です。車の出入りも激しかったようで、まさに緊迫した状況だったのでしょう。京都府警が勝負をかけにいった可能性もあります」

小川氏はこれまで見つかった唯一の手がかりとも言えるリュックサックへの違和感についてこう話している。

「3月29日に見つかったリュックサックですが、この場所はすでに消防団という捜索のプロが3回探していた。しかも、彼らはメンバーを変えて捜索していた。それでも見つからなかった場所で、一部報道にあったようにガードレールの裏側にあったというのはおかしい。誰かが置いた可能性が高い。

私も現場を見ましたが、少し奥には落ち葉があり全体が茶色っぽい。黄色いリュックサックであれば、同系色で少し見つけにくくなるはずです。しかし、そこではなく手前のガードレールの裏にあったというのは、誰かが見つけてもらうために置いたのではないかと考えます」

さらに小川氏は続ける。

「発見してくださいとリュックを置いたように思えますね。そうであるとするなら、目的は目くらまし、つまり捜査の撹乱です。ここにマスコミや警察の目を向けさせたかったのではないでしょうか。

警察の対応にも違和感がありました。本来、これだけの証拠品が見つかったら、犯人のみが知る秘密の暴露として、公表はしない可能性もある。さらに、これだけの重要証拠が出たのに、警察はこの付近をあまり調べず、私が現地に行った4月2日も全く別の場所を重点的に捜索していました。つまり、警察は何かをすでに知っているのではないか、という推測が浮かんできます」

行方不明が発覚してからすでに2週間以上が経過した。

「何かの奇跡などで安達さんが生きていると祈りたい」

取材の終盤にこう話した小川氏。捜査の進展が待たれる。