このもちもち感たまらん！ファミマのパン3種が「超も〜っちりパン」になったらしいので食べてみたら定番の概念を覆す美味しさでした



ファミリーマートの「ファミマル Bakery（ファミマルベーカリー）」の人気パンが、これまでにない超も〜っちり食感に進化して登場します！

本日、2026年4月7日に発売されたパン3種が編集部に届いたので、どんな食感になっているのか実際に食べてレビューします♡

編集部に届いたのは「キャラメルドーナツ」「ホイップあんぱん」「ピザパン」の3種です。

見た目だとふわふわ系の生地にも見えますが……食べてみるともっちもち！ 中に隠れたキャラメルクリームと、表面のキャラメルチョコが甘〜いひとときを約束してくれます。トッピングのアーモンドは食感のアクセント。

◼︎「も〜っちり食感ホイップあんぱん」（158円）

定番のホイップあんぱんも、生地がも〜っちりしていると新鮮！ もちっとした食感はホイップやミルクとなじみやすく、新たなあんぱんの定番になりそうな予感すら感じさせる美味しさです。

サクサク系の生地にも見えますが、こちらも食べるとびっくりするぐらいもちもちでした。ピザソースとチーズソースを包み込むパン生地は薄いのに、密度が高く食感がもっちりしているから食べ応えもあり！

【今後のラインナップにも期待！】

どれもコンビニで1度は食べたことがあるパンですが、生地がも〜っちりしているだけでまったく印象が変わります。定番なのに新鮮で脳がバグりそう！

今回登場した3種類はそれぞれの個性がもちもち食感と溶け込んでおいしいハーモニーを奏でているので、気になるパンがあればぜひ食べてみてください。

これからはファミマで気軽にこのも〜っちり食感のパンが食べられると思うと、うれしくてなりません♡

※本文中の価格はすべて税込です。

※地域により価格・発売日・仕様が異なる場合があります。

参考リンク：ファミリーマート

執筆・撮影：五條なつき

Photo：(c)Pouch

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