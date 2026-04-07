【きょうから】松屋人気メニュー「うまトマ」が「牛めし」と合体 濃厚チーズ×ガツンとニンニク×トマトの酸味の濃厚ハーモニー
牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は、きょう7日午前10時より『うまトマチーズ牛めし』を販売した。
【写真】最強コラボ…『うまトマチーズ牛めし』価格詳細
同店の人気メニューである「うまトマ」の味わいが、ついに「牛めし」とコラボして登場する。牛めしに、とろーり濃厚なチーズをたっぷりのせて、その上から大胆に、うまトマソースをかけた、食欲そそる一杯。うまトマソースが、牛めしの肉とチーズに絡み合い、一口食べれば止まらないおいしさに仕上げた。ガツンと効いたニンニクの旨みと、トマトの爽やかな酸味が広がり、濃厚なハーモニーが楽しめる待望の合体メニューとなっている。
■商品詳細（価格は全て税込）
うまトマチーズ牛めし小盛：660円
うまトマチーズ牛めし：690円
うまトマチーズ牛めしあたま大盛：860円
うまトマチーズ牛めし大盛：910円
うまトマチーズ牛めし特盛：1090円
【写真】最強コラボ…『うまトマチーズ牛めし』価格詳細
同店の人気メニューである「うまトマ」の味わいが、ついに「牛めし」とコラボして登場する。牛めしに、とろーり濃厚なチーズをたっぷりのせて、その上から大胆に、うまトマソースをかけた、食欲そそる一杯。うまトマソースが、牛めしの肉とチーズに絡み合い、一口食べれば止まらないおいしさに仕上げた。ガツンと効いたニンニクの旨みと、トマトの爽やかな酸味が広がり、濃厚なハーモニーが楽しめる待望の合体メニューとなっている。
■商品詳細（価格は全て税込）
うまトマチーズ牛めし小盛：660円
うまトマチーズ牛めし：690円
うまトマチーズ牛めしあたま大盛：860円
うまトマチーズ牛めし大盛：910円
うまトマチーズ牛めし特盛：1090円