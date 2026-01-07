牛丼の「松屋」と人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボ企画が1月6日から始まり、「転売禁止」と明示されているにもかかわらず、早速フリマアプリではグッズの出品が相次いでいる。キャンペーン初日はグッズが完売した店舗もあったようだ。運営会社が弁護士ドットコムニュースの取材に、コラボ企画の狙いについて答えた。●頼めるのは大人1人1食まで1月6日から始まったコラボ企画の第1弾では、「ちいかわのすき焼き鍋膳」（1580