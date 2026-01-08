牛丼チェーン「松屋」が、1月6日から大人気漫画『ちいかわ』とのコラボレーションキャンペーンを開始。オリジナルグッズがもらえるコラボメニューを巡り、多くの批判が集まっている。【写真】ちいかわファンが手に入れたい松屋とのコラボ品、2人で4食平らげた人も過去に『ちいかわ』とコラボしたマクドナルドでは、グッズ欲しさで転売ヤーが発生。また大量廃棄が行われたことで、社会問題に発展した。松屋は「必要に応じて対応