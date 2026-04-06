「モノマネも練習中です」45歳ディーン・フジオカ、「ちいかわ」にハマる “ちい活”楽しむ様子を続々公開「何!!?!?かわいいいい!!!!」
俳優のディーン・フジオカ（45）が6日までに、自身のXとTikTokを更新。人気キャラクター「ちいかわ」にハマっている様子を続々と公開した。
【動画】「ちいかわにまみれた日々」楽屋でちいかわグッズを前に“レア”な光景を披露したディーン・フジオカ
8日スタートのフジテレビ水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）に主演するフジオカは「現場でたくさん、ちいかわをもらいました 撮影がんばります。ちいかわのモノマネも練習中です。ンショ…ンショ...！」「新しい仲間が増えました。カバンにつけてみました。45歳、順調にちい活中です。ヤーッ!!!」などのコメントとともに、手に入れたグッズの写真を披露。
さらにTikTokでは、「ちいかわにまみれた日々」とのコメントとともに、撮影現場の楽屋でフジオカが独り言をつぶやきながら、一生懸命にちいかわグッズを机に並べ、スマホで動画を撮影しているという“レア”な光景が公開された。
この投稿にファンからは「何!!?!?かわいいいい!!!!」「ディーンさんがちいかわ好きだと聞いて、私もちいかわ大好きになりましたわっ」「ちいかわにまみれた人生wwwかわいすぎます」「やること可愛すぎるんだよね」「かわいすぎる いっぱいよかったね」「ブツブツ言いながらレイアウトにこだわって撮影してるディーンさん貴重かも」「ワァ…ディーンさんからちい活の言葉が出るなんて！」などの声が寄せられている。
【動画】「ちいかわにまみれた日々」楽屋でちいかわグッズを前に“レア”な光景を披露したディーン・フジオカ
8日スタートのフジテレビ水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）に主演するフジオカは「現場でたくさん、ちいかわをもらいました 撮影がんばります。ちいかわのモノマネも練習中です。ンショ…ンショ...！」「新しい仲間が増えました。カバンにつけてみました。45歳、順調にちい活中です。ヤーッ!!!」などのコメントとともに、手に入れたグッズの写真を披露。
この投稿にファンからは「何!!?!?かわいいいい!!!!」「ディーンさんがちいかわ好きだと聞いて、私もちいかわ大好きになりましたわっ」「ちいかわにまみれた人生wwwかわいすぎます」「やること可愛すぎるんだよね」「かわいすぎる いっぱいよかったね」「ブツブツ言いながらレイアウトにこだわって撮影してるディーンさん貴重かも」「ワァ…ディーンさんからちい活の言葉が出るなんて！」などの声が寄せられている。