ソフトバンクグループの戦略に関して、主要投資家から「孫正義氏がある人物に傾倒し過ぎている」との懸念もある。その人物とは、ChatGPTを開発した米オープンAIの創業者のひとりであるアルトマンCEOのことだ。同社に10兆円を出資している孫氏は、特定企業に懸けるリスクを十分に理解しているのだろうか？孫氏が、アルトマン氏にオープンAIの新規株式公開の早期実現を求めた狙いとは……。（多摩大学特別招聘教授真壁昭夫）孫正義