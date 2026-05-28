元日本テレビアナウンサーでフリーアナウンサーの岩田絵里奈（30）が、27日放送のニッポン放送「大沢あかねLUCKY7supportedby犬塚製作所」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。仕事が楽しいと思わせてくれた恩師を明かした。この日のキーワードは「恩師たち」。タレントの大沢あかねが「ヒデさんも長かったじゃないですか」とタレントの中山秀征について触れると、岩田は「私、入社1年目で『シューイチ』のSHOWBIZコーナ