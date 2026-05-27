弁護士でお笑い芸人のこたけ正義感が、読売テレビ「にけつッ！！」（火曜・深夜０時５９分）に出演。２６日深夜の放送回で“法廷ドラマあるある”を熱弁した。よく法廷ドラマで見かける、木づちでコンコンとするシーンについては「日本にはない。あれはアメリカでしかない。（日本は）上から『静かにして下さい』と声でいう」とキッパリ。また、立って歩きながら弁護士が話すこともないとし「あれって証人尋問なんですけど、証