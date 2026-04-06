はるやま商事、上質な清涼感とサステナブルを両立した「REDA リッケンバッカージャケット」を発売
ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、4月4日から、イタリアを代表する名門生地メーカー・REDA社の素材を採用した「REDA（レダ） リッケンバッカージャケット」を、全国のはるやま店舗（一部店舗を除く）で発売した。
同商品は、厳選されたSUPER120's（Super120'Sとは、スーツ生地に使用される原毛の細さ（繊度）を示す国際基準で17.5μであることを指す）ウールにリネンをブレンドすることで、最高級の肌触りと清涼感を両立。大切なビジネスシーンで自身の印象を格上げしたいと願う人に相応しい、気品溢れる一着に仕上げた。
同ジャケットの最大の魅力は、イタリア製生地ならではの上品なスラブ感と、深みのある色彩設計。特に今季注目の「ブルーグリーン」は、知性と個性を同時に演出する彩度の高い絶妙な色味で、周囲と差がつく洗練されたVゾーンを構築する。機能面では、優れたストレッチ性と回復性を備えており、長時間の着用でもシワを抑え、美しいシルエットをキープ。さらに、環境配慮型ポリウレタン「ロイカ V550」を採用することで、有害物質を低減したサステナブルなモノづくりを実現した。伝統的な美意識と最新の環境技術が融合した、現代のリーダーに相応しい次世代のビジネスウェアになっている。
［小売価格］3万5900円（税別）
［発売日］4月4日（土）
はるやま商事＝http://haruyama.jp