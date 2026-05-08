アフリカ豚熱による輸入停止でサイゼリヤが生ハムを使ったメニューの販売を休止しました。販売休止となるのはスペイン産の生ハムを使った2品目です。2025年11月にスペインアフリカ豚熱の発生が確認され、スペイン産豚肉の輸入が停止されたため、提供が出来なくなったとしています。サイゼリヤでは2022年にもイタリアでのアフリカ豚熱の発生の影響で、生ハムなどの提供を休止していて、「産地の切り替えなどを検討しているものの