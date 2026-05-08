浜松オートのＧＩ「開場７０周年記念ゴールデンレース」は８日、準々決勝戦が行われた。道智亮介（３６＝飯塚）は７Ｒ、３周回で逃げる西川頼臣を抜き、佐藤貴也の猛追を振り切り１着。勝負駆けを成功させ準決勝戦進出を決めた。近況は好調だ。前節の山陽で３連勝の完全Ｖ。今節は初日６着も、山陽で使用したタイヤに替えた２日目からは連勝と巻き返した。「タイヤがいい。このタイヤは５戦５勝。食いついてくれる分、伸びる