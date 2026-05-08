お笑いコンビ「ラニーノーズ」山田健人（37）が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。妻でタレントの芥田愛菜美（31）が第1子を出産したことを発表した。「赤ちゃんが生まれました！」と第1子誕生を報告。「長丁場になるかもと妻に頼まれギターを持って行ったら到着した途端に生まれました」と明かし、「ただただギターを持ってきた夫でした」と笑わせた。「とにかく最高です！感謝でした！！！！」と興奮気味につづった。ま