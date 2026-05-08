1989年公開の宮崎駿監督が手がけた『魔女の宅急便』が、スタジオジブリが監修した最高画質の4Kデジタルリマスターとして、6月19日から全国のIMAX劇場にて期間限定で上映されることが8日に発表されました。角野栄子さんによる同名の児童文学を原作とした、長編アニメーション映画『魔女の宅急便』。魔女の血を受け継ぐ13歳の少女キキが、魔女のしきたりに従い、相棒の黒猫ジジとともに故郷を旅立ち、一人前の魔女になるための修業と