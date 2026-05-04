千葉市蘇我スポーツ公園で開催中の野外音楽フェスJAPAN JAM」は4日、公式サイトを更新。あす5日の公演を予定通り開催すると発表した。きょう4日の公演は強風の影響で中止となっていた。フェスの公式サイトで「明日、5月5日(火・祝)に関しましては、公演を実施します」と発表。しかしながら「昨晩から本日にかけての強風の影響で、ステージやテントの一部が破損している状況です」と明かし、「風が弱まる見込みの本日18時以降