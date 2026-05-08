水分が不足すると現れる症状とは？メディカルドック監修医が一日の摂取量・水分不足の対処法・予防法などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「水分が不足すると現れる症状」は何かご存じですか？対処法も管理栄養士が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：曽田 久美子（管理栄養士） 病院、老健で栄養士として給食管理に従事し、2025年管理栄養士国家試