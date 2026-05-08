私（ソウマサヨ、60代）は近所に住む娘（アカネ、30代前半）夫婦をサポートするため、孫（コウタ、年長）の保育園や習い事の送迎を担っています。フルタイム勤務の共働きで、毎日忙しそうな娘夫婦。私はそんな2人を支えたい気持ちと孫の世話に疲れを感じる現状に悩んでいます。そんななか、孫を迎えにきた娘は小学校入学後の孫を学童ではなく私に預けるつもりだと言ったのです。私が孫を預かって当然という口ぶりに強い違和感を覚