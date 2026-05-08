山形県内で、クマによって命が失われた可能性の高い事案が起きてしまいました。 【画像】遺体がみつかった場所の近くの山道 警察によりますと今月５日、山形県酒田市の山中で発見された男性の遺体について、死因は挫創などによる出血だったことがわかりました。 また、見つかっていた遺体は山菜採りに入り行方が分からなくなっていた酒田市北俣の農業・久松幸雄さん（７８）だったことがわかりました。当時現場では遺体の近くに