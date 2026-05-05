“元カノ”がいまや世界のスターダム!?「イギリスで日産フィガロが盛り上がっているらしい」 【え…！】これが「フィガロだらけの大黒パーキング」です（写真）この話を聞いたのはいつごろだったでしょうか？かなり以前、おそらく15年以上前に、タイの☆☆☆クラスのホテル（ホテル名は覚えていない）のエントランスに、フィガロが「ド〜ン！」と置かれオブジェ化されている写真をヨメがネットで見つけてきたことに端を発しま