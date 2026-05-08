将棋の藤井聡太六冠（23）が名人戦七番勝負の第3局に勝利し、タイトル4連覇まであと1勝としました。きのう（7日）石川県七尾市の和倉温泉「日本の宿 のと楽」で始まった名人戦七番勝負の第3局では、「名人」のタイトル4連覇を目指す藤井聡太六冠が糸谷哲郎九段（37）の挑戦を受けます。第3局は、きょう（8日）午後6時すぎに藤井六冠が130手で勝利し、3連勝としました。藤井六冠は、あと1勝で名人戦4連覇となります。第4局は今