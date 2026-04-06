普通の会社員がAIを使って月収10万円を手堅く稼ぐnote販売＆サブスク戦略──Xを「最強の集客マシン」に変える方法を気鋭の生成AI起業家が暴露
終身雇用の崩壊や物価高騰により、「給料だけでは将来の安心は得られない」と言われる時代に入っている。そうした中で、AIを活用しながら短期間でキャリアを切り拓いてきたのが大塚あみ氏だ。2023年にChatGPTをきっかけにプログラミングを始め、わずか数カ月で学会発表や招待講演を経験。さらに「#100日チャレンジ」で毎日アプリを開発・発信し、その成果は国際学会でも発表された。大学卒業後はエンジニアとして就職したのち、法人設立や書籍出版まで実現している。
一見すると異例のキャリアに見えるが、本人は「自分の頭で考えるのではなく、AIの指示に従っているだけ」と語る。AIに月15万円を投じる彼女の思考法や戦略をもとに、個人がゼロから収益を生み出すための実践的なアプローチを解説する。全5回の第2回。
みんかぶプレミアム連載「副業・スモビジで億り人に 令和の稼ぎ方新常識」
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稼ぐにしても「自分には売れるものがない」そんな人ほどチャンス？
「自分には売れるものがない」と感じている人ほど、実は大きなチャンスを持っています。
日々の仕事で感じる不満やストレス、うまくいかなかった経験――そうした「負の感情」は、一見すると価値のないものに思えるかもしれません。しかし、AIを活用することで、それらは収益を生み出すコンテンツへと変換することができます。
単発的な収益に頼るのではなく、継続的に収益を生む仕組みを作るには、「自分のメディア」を持つことが重要です。今回はAIを活用して個人がコンテンツを商品化し、収益化していく具体的な方法を解説します。
会社への怒りや不満を「収益化できる価値」に変える方法
ビジネスの本質は、いつの時代も「課題解決」にあります。そして、世の中で最も切実で、かつお金を払ってでも解決したい課題は、人間の「負の感情」の中に隠れています。
あなたが職場で感じる「この社内システムは非効率だ」「上司のこの指示は現場を全く分かっていない」「この無意味な会議のせいで残業が増える」という怒りや不満。これらは、単なるわがままではありません。同じ業界や職種で働く数万人の会社員が共通して抱えている「リアルな痛み」そのものなのです。
まずは、そのドロドロとした感情をスマホのメモ帳に書き殴ってみてください。体裁を整える必要はありません。500文字程度の断片的な愚痴で十分です。それをAI（GeminiやClaude）に放り込み、次のようなプロンプトを出します。
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