「探偵はもう、死んでいる。」初の家庭用ゲームがSwitch向けに発売決定！Amazonギフトカード5,000円分が5名に当たるキャンペーン開催
【Nintendo Switch「探偵はもう、死んでいる。」】 4月6日 発表
タイトーは、ライトノベル「探偵はもう、死んでいる。」のアニメ化5周年を記念し、同作初の家庭用ゲーム「探偵はもう、死んでいる。」をNintendo Switch向けに発売することを明らかにした。発売日、価格は未定。
「探偵はもう、死んでいる。」は、二語十（にごじゅう）氏（作）とうみぼうず氏（イラスト）によるKADOKAWA刊MF文庫Jのライトノベル。7月にTVアニメ第2期の放送も予定されている。
本作の発表を記念し、Amazonギフトカード5,000円分が5名に当たるフォロー＆リポストキャンペーンが開催される。キャンペーンの詳細は、タイトーゲーム公式Xにて確認してほしい。
□タイトーゲーム公式X
『探偵はもう、死んでいる。』初の家庭用ゲーム化を記念してフォロー＆リポスト #キャンペーン を開催！- タイトーゲーム【公式】@『タイトーマイルストーン4』好評発売中！ (@TAITO_Apps) April 6, 2026
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