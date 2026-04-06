【Nintendo Switch「探偵はもう、死んでいる。」】 4月6日 発表

タイトーは、ライトノベル「探偵はもう、死んでいる。」のアニメ化5周年を記念し、同作初の家庭用ゲーム「探偵はもう、死んでいる。」をNintendo Switch向けに発売することを明らかにした。発売日、価格は未定。

「探偵はもう、死んでいる。」は、二語十（にごじゅう）氏（作）とうみぼうず氏（イラスト）によるKADOKAWA刊MF文庫Jのライトノベル。7月にTVアニメ第2期の放送も予定されている。

本作の発表を記念し、Amazonギフトカード5,000円分が5名に当たるフォロー＆リポストキャンペーンが開催される。キャンペーンの詳細は、タイトーゲーム公式Xにて確認してほしい。

□タイトーゲーム公式X

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