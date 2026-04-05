【MLB】ヤンキース 9ー7 マーリンズ（日本時間5日・ニューヨーク）

ヤンキースのジャズ・チザムJr.内野手が見せた“怠慢プレー”に、日米のファンから非難が殺到している。4日（日本時間5日）、本拠地でのマーリンズ戦で二塁での守備で、真正面のゴロを処理したものの、送球までに時間をかけすぎて内野安打に。ピンチを招いた軽率なプレーに「トレードか解雇しろ」と厳しい声が上がっている。

問題の場面は、ヤンキースが9ー6とリードして迎えた9回無死走者なしの守備だった。マウンド上のデビッド・ベドナー投手がオット・ロペス内野手を二ゴロに打ち取ったかに見えた。しかし、打球を捕球したチザムJr.はなぜか一塁への送球を急がず、余裕を見せるような、ゆったりとした動作で送球。結果的に打者の足が勝り、内野安打となってしまった。

ヤンキースはその後に1点を失ったものの、9ー7でなんとか逃げ切った。しかし、最終回の重要な局面での怠慢とも取れるプレーに、ファンの怒りは収まらない。米メディア「ジョムボーイ・メディア」のヤンキース専門アカウント「トーキン・ヤンクス」は、公式X（旧ツイッター）で「ジャズが時間をかけすぎて、打者がセーフになった」と動画付きで伝えた。

この投稿に対し、米ファンからは辛辣なコメントが殺到した。「才能は疑いようがない。でも27アウトすべてで集中していないといけない。こんなのはダメ」「ジャズ（チザムJr.）のことは大好きだけど、これはカッコをつけて裏目に出たパターンだね」「トレードか解雇しろ。勝てる選手じゃない、ただのピエロだ」「来年、ジャズにピンストライプのユニホームを着てほしくない」「MLBで1番怠慢な選手だ」と、1020万ドル（約16億円）の“問題児”に辛辣な声が相次いでいた。（Full-Count編集部）