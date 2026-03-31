【HG 1/144 アリュゼウス】 4月25日 発売予定 価格：13,200円 【HG 1/144 Ξガン ダム (機動戦士ガン ダム 閃光のハサウェイ キルケーの 魔女 )】 4月25日 発売予定 価格：7,700円

「HG 1/144 アリュゼウス」パッケージ画像

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 アリュゼウス」と「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」のパッケージ画像を公開した。

本製品は、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」に登場するMS「アリュゼウス」と「Ξガンダム」を、それぞれ同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。

今回同社公式Xアカウント「BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS）」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、超大型MSであるアリュゼウスの迫力ある姿と、アリュゼウスと戦闘するΞガンダムが描かれたデザインとなっている。

「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」パッケージ画像

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