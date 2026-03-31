「閃光のハサウェイ キルケーの魔女」のガンプラ「HG 1/144 アリュゼウス」のパッケージ画像初公開！ 4月25日発売予定「HG 1/144 Ξガンダム (キルケーの魔女)」も公開
【HG 1/144 アリュゼウス】 4月25日 発売予定 価格：13,200円 【HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)】 4月25日 発売予定 価格：7,700円
「HG 1/144 アリュゼウス」パッケージ画像
BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 アリュゼウス」と「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」のパッケージ画像を公開した。
本製品は、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」に登場するMS「アリュゼウス」と「Ξガンダム」を、それぞれ同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。
今回同社公式Xアカウント「BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS）」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、超大型MSであるアリュゼウスの迫力ある姿と、アリュゼウスと戦闘するΞガンダムが描かれたデザインとなっている。
「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」パッケージ画像
【パッケージ画像初公開】- BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) March 31, 2026
2026年4月25日 (土)発売予定
HG 1/144 アリュゼウス
▼詳細はこちらhttps://t.co/mNgl0nmySv#ガンプラ #GUNPLA #閃光のハサウェイ #キルケーの魔女 pic.twitter.com/yQgteBa2X7
【パッケージ画像初公開】- BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) March 31, 2026
2026年4月25日 (土)発売予定
HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)
▼詳細はこちらhttps://t.co/4zPIRr6Wkw#ガンプラ #GUNPLA #閃光のハサウェイ #キルケーの魔女 pic.twitter.com/b03fV3qD2U
(C)創通・サンライズ