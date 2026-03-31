「何買えばいいかわからん！」→【しまむら】1枚で可愛い「配色ボーダーT」がおすすめ♡

いよいよ春本番、この季節は「何を買えばいいか分からない……」と服に悩める人も多いのでは。そんな大人女性にとって頼りになりそうなのが、1枚でコーデの主役になりそうな柄物トップス。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【しまむら】から登場している「配色ボーダーT」。配色デザインでレイヤード風の着こなしが楽しめるので、ぜひ春コーデに盛り込んでみて。

シーズンムード高まるボーダーの配色Tシャツ

【しまむら】「TT*TAIハイショクBDPO」\1,419（税込）

爽やかなボーダー柄と配色のデザインが、シーズンムードを盛り上げてくれるTシャツ。まるでレイヤードしたような着こなしが1枚で完成するので、コーデに迷ったとき頼りになりそうです。ボトムスや小物を黒で揃えたコーデも、袖と襟元の明るい配色で華やかな印象に。スウェットパンツと合わせてカジュアルに仕上げるだけでなく、フレアスカートでフェミニンに引き寄せるのも◎

ビスチェとのレイヤードもおすすめ

シンプルなワンツーに飽きてきたら、ビスチェとのレイヤードもおすすめ。黒のビスチェでキリッと引き締めることで、メリハリのある大人っぽい着こなしに。Tシャツがオーバーサイズなので、Iラインスカートを合わせるとバランスよく決まりそう。足元は抜け感のあるサンダルで、すっきりと仕上げてみて。

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writer：Emika.M