カズレーザー、妻・二階堂ふみの“呼び方”をサラッと明かす「ぶっ飛んでるんですよ、あの人」
メイプル超合金・カズレーザー（41）が31日放送の『超調査チューズデイ 気になる答え今夜出します』（毎週火曜 後7：00）に出演。妻で俳優の二階堂ふみ（31）の呼び方をサラッと明かした。
【写真】貴重な2ショット！二階堂ふみ＆カズレーザーが仲良くポーズ
この日は、いま最もホットな話題や興味のあるテーマ”を独自の視点で調べつくし、答えを導き出す超調査バラエティーとしてスタートとした同番組の初回。ゴールデン帯のバラエティー番組では異例の2時間生放送を行った。
放送では、春日俊彰（オードリー）が学校備品の値段を調査。普段何気なく使われている机や椅子、黒板など、学校にあるさまざまな備品の価格はいくらなのかを体当たりで徹底リサーチ。その中では体育館の壁に設置されている木製のトレーニング器具・肋木の価格などが明かされた。
スタジオでVTRを見守っていたカズレーザーは「肋木、何となく値段知ってたんですよ」と切り出すと、「うちの『社長』…社長っていうか、奥さんなんですけど、うちの奥さんが『家に肋木があったら何かと便利だよね』って。そのたびに『便利かなあ？』と思うんだけど。1回調べて、高くて」と明かした。
これにニューヨークの嶋佐和也から「どんな家にしたいの？」とツッコまれると、カズレーザーは「分からない。ぶっ飛んでるんですよ、あの人」と笑った。
【写真】貴重な2ショット！二階堂ふみ＆カズレーザーが仲良くポーズ
この日は、いま最もホットな話題や興味のあるテーマ”を独自の視点で調べつくし、答えを導き出す超調査バラエティーとしてスタートとした同番組の初回。ゴールデン帯のバラエティー番組では異例の2時間生放送を行った。
放送では、春日俊彰（オードリー）が学校備品の値段を調査。普段何気なく使われている机や椅子、黒板など、学校にあるさまざまな備品の価格はいくらなのかを体当たりで徹底リサーチ。その中では体育館の壁に設置されている木製のトレーニング器具・肋木の価格などが明かされた。
これにニューヨークの嶋佐和也から「どんな家にしたいの？」とツッコまれると、カズレーザーは「分からない。ぶっ飛んでるんですよ、あの人」と笑った。