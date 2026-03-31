貸会議室大手のティーケーピーが大分市中心部の複合商業ビル「ソレイユ」を取得し、開業を前に記念セレモニーが行われました。

【写真を見る】大分市中央町の商業ビル「ソレイユ」 貸会議室大手のティーケーピーが買収

大分市中央町にある「ソレイユ」は、これまで全労済が所有していましたが、大分市出身で河野貴輝社長が経営する貸会議室大手のTKPが買収しました。

4月1日のオープンを前に関係者が集まり、新たな門出を祝いました。

ビルは地下1階、地上7階建てで、最大300人が収容できる宴会場など合わせて16の会議室を備えています。TKPは県内でアパホテル大分駅前や別府市の「SHONINPARK」も手がけていて、宿泊を兼ねた企業研修やイベントの誘致など、複合的なビジネス展開を目指します。

（ティーケーピー河野貴輝社長）「こちらで会議や宴会して、アパホテル大分駅前に泊まってもらう。2日目にSHONINPARKに行って、大分と別府を楽しんでもらえる最初の拠点となるようになればいいなと思っています」

また、TKPがJR大分駅前に取得した別のビルについても今後、ポップカルチャー専門施設をオープンする予定です。