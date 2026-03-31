3月22日、元タレントの坂口杏里が、東京・八王子のコンビニエンスストアで約300円のサンドイッチ1個を万引きした疑いで逮捕され、衝撃を与えた。逮捕後、初めてSNSに姿を見せて心境を語ったが、“ある発言”に厳しい目が注がれている。

発端となったのは、28日に投稿されたTikTokの「JUNYAちゃんねる【素人インタビュアーJUNYA】」の動画。全身黒いスウェットで、ややぽっちゃりした坂口が登場し、「今回私が起こした罪によってご迷惑、ご心配をおかけした方々、大変申し訳ありませんでした」と謝罪したのだが……。

「坂口さんは、インタビューで窃盗の理由を聞かれると、『金銭的に余裕がなかったわけではない』と説明。続けて、『心のどこかでスリルを味わうとか、大丈夫だろうという何かがあったんじゃないかな』と、振り返りました。サンドイッチを万引きしたことによる逮捕ということで、坂口さんの生活状況を心配する向きもあったのですが、あたかもスリル感覚でやったかのような発言に疑問を持たれています」（スポーツ紙記者）

実際、坂口の“失言”に関して、Xでは

《もう救いようなさそう》

《情状酌量の余地もないな 反省しなそう》

《スリルとかそんな話になると世間の評価は悪くなる》

など、厳しい声があがっている。

坂口は、亡くなった女優の坂口良子さんを母に持ち、バラエティ番組を中心に活動したが、2016年以降目立った芸能活動はしていなかった。過去に2回逮捕されるなど、近年はたびたびトラブルが取りざたされたが、直近で働いていたバーでも問題を起こしていた。

「2025年11月に新宿二丁目のバー『オネェスターズ』のオーナー・ウヅちゃんがTikTokで、カウンターで働く坂口さんの姿を投稿していました。動画では楽しげな姿を見せていましたが、2026年2月に坂口さんが従業員同士のトラブルが原因で辞めたことを、ウヅちゃんが明かしていたのです。

その後、一度店に戻った時期もあったそうですが、3月8日のTikTokでウヅちゃんは、またしても坂口さんが店を辞めたことを明かし、『もう彼女と連絡を取り合ってない』と断絶状態にあると話していました」（芸能記者）

坂口は2016年にセクシー女優としてデビューし、翌年には自身のInstagramで六本木や渋谷のキャバクラで働いていることを明かしていた。ただ、キャバクラで勤めていたころから、お騒がせぶりは有名だったという。

「元タレントという知名度がありつつも、変に気取ることなく接客し、お客さんから好かれ、店での成績は悪くなかったです。一方で、自分と合わない同僚やスタッフがいると、きつく当たり、感情の起伏が激しく、人間関係でトラブルになることも多かったそうです。自分の言い分が通らないと機嫌が悪くなる“お嬢様気質”があったといえます。また、遅刻癖もあり、キャバクラ界隈では“職場クラッシャー”として有名でした」（飲食店関係者）

今回のインタビューで、坂口は表舞台に立つ意思はないと語っていた。今後、坂口の“戻る場所”ははたして──。