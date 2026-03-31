イギリス政府は現在無料の国立の博物館などで、外国人観光客を対象とした入館料の導入の検討を始めました。

【映像】日本人観光客や現地の人らの声（実際の様子）

イギリスの国立博物館や美術館の常設展示は、2001年以来、原則無料で見学できます。イギリス政府は芸術分野の財源確保のため無料公開をイギリス在住者に限定し、外国人観光客から入場料を徴収することを検討しています。

日本人観光客「全部見るには、あまりに（展示が）たくさんあるので、今日はこのブロック明日はこのブロックと、分けて来られるのでやはり無料のままでいてほしいと思います」

イギリス人少年「海外から来た人が博物館に行く余裕がなければ、僕たちが見ているようなものを見る機会を得られなくなってしまう。誰もが同じようにそれを見るチャンスを持つべきだと思う」

アメリカ人女性「合理的だとは思うけど、やるなら一律料金にすべきよね。外国人だけに適用するべきじゃないと思う。そうすると、ここ出身じゃない人たちが歴史を学びに来ることが不利になると思うから」

イギリス政府によりますと、大英博物館など15の国立の博物館や美術館での外国人来館者は、全体の40％以上を占めているということです。

地元メディアは、入場料は15ポンドから20ポンド日本円でおよそ3000円から4000円程度になる可能性があると報じています。一方で、専門家などからは無料公開がイギリスの観光の活性化に寄与しているとして、宿泊税の導入などで財源を確保し無料を維持すべきとの声も上がっています。

イギリス政府は年内に方向性を示す方針です。（ANNニュース）