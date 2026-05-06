イギリス・ロンドンにある自然史博物館に保管されているアイヌ民族の遺骨が日本に返還されることが決定し5日、式典が行われました。ロンドンの自然史博物館で5日、アイヌ民族の遺骨7体が日本に返還される、式典が開かれました。この遺骨返還は、日本政府がイギリス政府や博物館側に働きかけ、実現したものです。式典には、アイヌ施策を担当する黄川田沖縄北方担当大臣と、北海道アイヌ協会の大川理事長らが出席し、遺骨を受け取り