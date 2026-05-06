「有事の金」と呼ばれ、資産防衛の王道とされる金（Gold）投資。しかし、過去のデータを見ると数年間で40％も暴落するなど、投機的側面を持っています。「暴落リスクが怖い、でも現物資産は持ちたい」という投資家から注目を集めているのが、「アンティーク・コイン」です。本記事では、田中徹郎氏の著書『資産運用の視点からみた 決定版 アンティーク・コイン投資のすべて』（日本実業出版社）より一部を抜粋・再編集し、金投資に