入居3ヵ月で庭に異変…人工芝を使用不能にした生物に「我が家も戦いました」「この痕跡はスゴイｗ」「風船ガム置いて」
新居生活3ヵ月目のある日、人工芝の異変に気付いた女性。きれいに敷き詰められた芝とコンクリートの間から、なぜか大量の土が溢れ出し、芝の歩くと地面がスカスカに…。その衝撃的な光景を収めたリール動画は313万回再生を突破し、コメント欄には「我が家も戦いました」「この痕跡はスゴイｗ」「風船ガムを置くといいですよ！」など驚きと共感の声が殺到した。投稿主のhamiさん（@hami__sumirin_house）に、人工芝の隙間から突如として始まったある“生き物”との攻防戦について話を聞いた。
【写真】こんなにくっきり！人工芝に残された生物の痕跡とは…？
■「誰かのイタズラかと…」わずか1時間で起きた異変
――動画「入居3ヵ月、新居にアレが現れた」が大きな反響を呼びました。見つけた時の状況を詳しく教えてください。
「最初に異変に気づいたのは、朝、小学生の子供を見送ったすぐ後のことでした。見送りをした時は何ともなかったのに、私が仕事に出ようと玄関を出たら、人工芝が盛り上がって土が溢れ出していたんです。わずか1時間ほどの間の出来事だったので、最初はモグラだなんて思いもしなくて…。誰かのイタズラじゃないかと疑ったほどでした（笑）」
――人工芝の下にくっきり残った「モグラの通った道」には驚きました。入居前に業者さんから「モグラが出やすい土地」といった話はあったのでしょうか。
「いえ、特にモグラに関する話はありませんでした。ご近所さんに聞いても『見たことも聞いたこともない』という話で…。それなのに、我が家には計3回も襲来がありました。人工芝の上から踏むとスカスカになっている箇所がいくつもあり、モグラが通ったせいで芝を固定している杭まで緩んでしまったんです。強風が吹いた時にそのせいで人工芝がベリッと剥がれてしまい、下にくっきりと『モグラ道』が見えた時は、流石に驚きましたね」
■まさかの結末？ モグラとの戦いのゆくえ
――コメント欄ではガムや超音波、風車など、さまざまな対策案が寄せられていました。実際に試したものや、気になったものはありますか？
「実は、いくつか気になったものもあったのですが、何も試さないうちに現れなくなりました（笑）。コメントの中に『庭を子供たちが走り回っていたら来なくなった』という声があったのですが、もしかしたら我が家もそれかな？ と思っています。なるべく命を奪わずに解決したいと模索していたので、結果オーライでした。これから暖かくなってまた出てきたら困りますが…」
――マイホームを建てて約1年。「モグラ」以外にも様々な体験をされていますが、これから家を建てる方にアドバイスを送るとしたら？
「住んでみないとわからないことって、本当にたくさんあると思います。でも、せっかく建てたマイホームなので、トラブルも前向きに捉えられたらいいですよね。我が家は他にもトラブルがありましたが（笑）、すべてメーカーさんに真摯に対応していただけました。何もないのが一番ですが、何かあった時の『アフターフォロー』は本当に大切です。そのあたりも踏まえて、信頼できるメーカー選びをされるのが良いと思います！」
■「誰かのイタズラかと…」わずか1時間で起きた異変
――動画「入居3ヵ月、新居にアレが現れた」が大きな反響を呼びました。見つけた時の状況を詳しく教えてください。
「最初に異変に気づいたのは、朝、小学生の子供を見送ったすぐ後のことでした。見送りをした時は何ともなかったのに、私が仕事に出ようと玄関を出たら、人工芝が盛り上がって土が溢れ出していたんです。わずか1時間ほどの間の出来事だったので、最初はモグラだなんて思いもしなくて…。誰かのイタズラじゃないかと疑ったほどでした（笑）」
――人工芝の下にくっきり残った「モグラの通った道」には驚きました。入居前に業者さんから「モグラが出やすい土地」といった話はあったのでしょうか。
「いえ、特にモグラに関する話はありませんでした。ご近所さんに聞いても『見たことも聞いたこともない』という話で…。それなのに、我が家には計3回も襲来がありました。人工芝の上から踏むとスカスカになっている箇所がいくつもあり、モグラが通ったせいで芝を固定している杭まで緩んでしまったんです。強風が吹いた時にそのせいで人工芝がベリッと剥がれてしまい、下にくっきりと『モグラ道』が見えた時は、流石に驚きましたね」
■まさかの結末？ モグラとの戦いのゆくえ
――コメント欄ではガムや超音波、風車など、さまざまな対策案が寄せられていました。実際に試したものや、気になったものはありますか？
「実は、いくつか気になったものもあったのですが、何も試さないうちに現れなくなりました（笑）。コメントの中に『庭を子供たちが走り回っていたら来なくなった』という声があったのですが、もしかしたら我が家もそれかな？ と思っています。なるべく命を奪わずに解決したいと模索していたので、結果オーライでした。これから暖かくなってまた出てきたら困りますが…」
――マイホームを建てて約1年。「モグラ」以外にも様々な体験をされていますが、これから家を建てる方にアドバイスを送るとしたら？
「住んでみないとわからないことって、本当にたくさんあると思います。でも、せっかく建てたマイホームなので、トラブルも前向きに捉えられたらいいですよね。我が家は他にもトラブルがありましたが（笑）、すべてメーカーさんに真摯に対応していただけました。何もないのが一番ですが、何かあった時の『アフターフォロー』は本当に大切です。そのあたりも踏まえて、信頼できるメーカー選びをされるのが良いと思います！」