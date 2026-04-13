タレントの松居一代が12日、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画企画「ダマってられない女たち 〜激動人生を生告白SP〜」に出演。ビジネスや投資で成功を収め、現在はニューヨークを拠点に活動する松居が、日本滞在中の松居の“リノベーションが完了した最新自宅”をメディア初公開した。【写真】超ゴージャス！4億5000万購入→リノベの最新自宅を案内する松居一代玄関には、自らデザインした金箔