一般財団法人高齢者住宅財団「高齢者の住宅資産の循環活用に関する検討調査（令和5年）」によると、老後の生活資金確保やバリアフリー化を目的に、60代の約4割が住み替えを意識、または実施しているそうです。こうしたなか、広くて手に余る一軒家から、娘家族の住む街の駅近マンションに引っ越した70歳夫婦は、とある理由から住み替えを後悔していました。いったいなぜなのか、詳しくみていきましょう。現金でマンションを購入した