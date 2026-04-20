俳優・有村架純（33）の姉でタレントの有村藍里（35）が、20日までに自身のXを更新。引越しを繰り返す理由を明かした。【写真】顔が全然違う！1年前と比較ショット10キロ減量した有村藍里投稿で「人生初の一人暮らしは、とにかく家賃が安ければいいと思って適当に決めた。毎日鳩ぽっぽの声が聞こえる…ふと、チェックしてなかったベランダを見たら鳩が住んでた。室外機の近くで卵も産んでた。その部屋ではしばらく鳩と同居し