3月26日（現地時間、以下同）、2016年にフランス東部のブザンソンで留学中だった筑波大学3年生の黒崎愛海さん（21＝当時）が行方不明になった事件の差し戻し控訴審で、殺人罪に問われていた元交際相手のチリ人男性ニコラス・セペダ被告（35＝現在）に終身刑が言い渡された。【前後編の前編】

【写真を見る】〈山脈に遺体遺棄の疑い〉裁判所から鋭い目つきで出てきたセペダ被告、空港で護送されている様子など

当時フランスに留学中だった黒崎さんが行方不明になったのは、2016年12月4日ごろ。最後に目撃されてから数日間、前触れなく授業を欠席したほか、友人や家族への不自然な連絡（のちに被告による偽装工作と判明）があったことなどからフランス当局は「拉致監禁」容疑で国際手配。複数の証拠から殺人事件と判断された。なお2026年現在、黒崎さんの遺体は発見されていない。

セペダ被告は2020年7月に母国チリからフランスへ身柄が引き渡され、殺人罪で裁判にかけられていた。2022年の第一審、2023年の控訴審ともに懲役28年の有罪判決が下されており、今回改めて「セペダ被告の計画的殺人は、疑いの余地がない」と認定された。事件発生から10年越し、3度目の有罪判決だった。大手紙国際部記者が解説する。

「警察の捜査により、失踪当日の深夜に黒崎さんが住む建物内で、家具を叩く音や女性の叫び声が聞こえたという証言が複数飛び出しました。その直前に黒崎さんと会っていたのが、セペダ被告だったとのことです。被告は、黒崎さんと会ったことを認めたものの、『一人で去った』『翌日にまた会う約束をした』と主張していました。

しかし裁判では、スマホとレンタカーのGPSデータから、この夜に24時間以上黒崎さんの部屋に滞在していたことが示され、被告もこの事実を認めました。また、数日前に可燃性液体の入った缶や、マッチなどを購入しており、彼女の遺体を燃やしてフランス東部のジュラ山脈へ遺棄した可能性があることが指摘されていました」（大手紙国際部記者）

「僕らの恋愛関係はまだ続いている」

2人が出会ったのは2014年。セペダ被告が筑波大学に留学した際に知り合い、交際が始まった。

「セペタ被告の実家はチリ随一の高級住宅街にあり、チリ・サンティアゴ大学で助手職についていました。日本語もフランス語も堪能で、2014年春から2015年夏までの約1年3か月、筑波大に留学していました。

2人は大学の語学サークルで出会ったようで、男性のSNSにはふたり一緒に写った仲睦まじい写真も投稿されていました。被告は黒崎さんが暮らした六畳一間のアパートに転がり込み、同棲生活を送っていたそうです」（大学関係者）

しかし、黒崎さんがフランス留学中の2016年秋ごろに破局。黒崎さんは別の男性と交際中だった。そんななか、チリ在住だったセペダ被告は「黒崎さんに会いに行くため、彼女の同意なくフランスへ渡航した」（前出・大手紙国際部記者）とされている。

チリ当局に提出した説明文の中で、被告人は「失踪当日の夜に僕らはレストランでディナーをした。そのあとで、彼女の部屋で親密な時間を過ごした。僕らの恋愛関係はまだ続いていると気づいた」と証言。殺害する理由がないとの主張を繰り返す一方で、黒崎さんへの"迷惑行為"も明らかになっている。

「検察によると、2016年8月から10月まで、2人は980件ものメッセージを送り合っていました。黒崎さんはこの頃、別の男性と親しくなっていたようで、これを不快に思ったセペダ被告が〈したことの代償を払わなければならない。責任を負わなければならない〉と、脅迫じみたビデオを送っていたこともあったそうです」（同前）

後編ではチリ人男性の公判での様子、明らかになった「不審な行動」などについて詳報する。

（後編に続く）