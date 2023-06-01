GWフェス ゲーム企画展開催へGAME Watch

GWフェス ゲーム企画展開催へ

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「グッドスマイルフェス2026グッスマゲーム企画展」が27日より開催される
  • 同社が手掛けるゲーム作品を一挙に紹介する企画展で、期間は6月14日まで
  • 「ネコぱらセカイコネクト」や「魔法少女ノ因習村」などが大集合する
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  1. 1. 佳子さま 結婚を巡る環境の変化
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  4. 4. 監督代行の巨人「初陣」は大敗
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  7. 7. 坂本勇人 阿部監督辞任への思い
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