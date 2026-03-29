「お友達がいるの」深夜0時、旅先の旅館で2歳の娘が見せた奇行　「コレはおかしい」恐怖に震えた女性の記憶

最近は幽霊を見るという現象も科学的に説明できるというが、実際に不思議な現象に出くわしたら驚くものだ。投稿を寄せた40代女性は、10数年前に家族5人で大分へ旅行に出かけたときの恐怖体験を振り返った。

GW真っ只中ということもあり、宿探しは難航したが、海沿いにある旅館の1部屋をようやく確保。料理も温泉も最高で、家族旅を順調に楽しんでいた。しかし、就寝の時間、部屋の入口付近で寝ていた当時2歳の次女に異変が起きた。（文：長田コウ）

「一緒に遊ぼうだって」

他の家族が寝静まる中、次女だけが寝ようとはせず、「布団に入ってもスグに入口付近を覗き込み…という行動を何回か繰り返していた」そう。女性は次女に「どうしたの？」と聞くと、返ってきたのはあまりにストレートな答えだった。

「お友達がいるの」

時刻は0時を回る頃。何度も入口付近を行ったり来たりする娘に「お友達は何て言っているの」と聞くと、次女からはこう返ってきた。

「一緒に遊ぼうだって」

いくら小さな娘の言うことであっても、不審に感じた女性。

「コレはおかしいと思い、入口から1番離れた所に寝ていた主人と寝る場所を変わってもらい、布団に入ると、さっきまでウロウロしてた次女が嘘のようにスグに寝ました」

夫と場所を入れ替えた結果、事態は呆気なく収束したのだ。翌朝、次女は「その事は全く覚えていませんでした」というから、なお気味が悪い。

「もし、わたしが次女より先に眠りについていたらどうなっていたのかと思うと、怖くてたまりません」と当時を回想する女性。次女は旅先の慣れない環境で寝ぼけていたのか、それとも……。

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