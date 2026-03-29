全国民をカバーする長期介護保険制度の整備が加速―中国

中国では2028年末をめどに長期介護保険制度が全土をほぼカバーすることになる計画だ。

中国共産党中央委員会弁公庁と中国国務院弁公庁が25日に発表した「長期介護保険制度整備の加速に関する意見」は、中国の基本的な国情に合わせて、全国民をカバーする長期介護保険制度を整備するとしている。これは長期介護保険制度が一部で試験的に実施される段階から全国で普及させる段階へとシフトしたことを意味している。

世界最大規模の社会保障体系を整備するのをベースに、要介護者を対象に構築される社会保険制度で、要介護者の基本的な生活ケアやそれに密接に関わる医療ケアにサービスや経済的支援が提供されることになる。

中国の60歳以上の高齢者は3億2000万人に達しており、うち約3500万人が要介護者だ。基本的な生活ケアや医療ケアのセーフティネットを提供し、多くの家庭の負担を軽減することができる制度となるため、社会で広く関心を集めている。

同制度はまず第1陣として15都市で試験的に実施され、その後、実施範囲を49都市に拡大し、現時点では約3億人をカバーしている。制度を利用した要介護者は330万人以上に達し、1000億元以上（約2兆3000億円）が支出されてきた。

「意見」によると、雇用機関およびその職員、定年退職者、フレキシブルワーカー、都市部・農村部の未就労者は所在地域の管理原則に基づき、長期介護保険に加入することができる。これはつまり、長期介護保険が徐々に中国全土をカバーしていくということを意味している。

資金調達メカニズムの面を見てみると、雇用機関や個人、政府、社会といった多様な調達ルートを整備し、長期介護保険料率を一律約0．3％以内に抑え、負担基数と収入の水準を関連付ける計画だ。

待遇保障の面を見てみると、長期介護サービスは主に、在宅介護、コミュニティー介護、施設介護に分けることができる。基金は規定にマッチしている長期介護基本サービスポイントで生じた費用に使われ、最低額のラインは設置しない。「意見」は基金からの支出割合と年間支出限度額も明記している。

申請・手続きの面を見てみると、すでに実施が始まっている地域の保険加入者またはその家族は医療保険サービス窓口かオンラインで申請し、必要な資料を提出することができる。通常、要介護状態が6カ月以上続いている場合、申請し、審査、認定を経て、保険加入者は規定に基づき、関連の待遇を受けることができる。

長期介護保険制度が一部地域での実施・模索を経て、全国での普及の段階に入り、「安心できる老後」がビジョンから現実へと変化している。（提供/人民網日本語版・編集/KN）