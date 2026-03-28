福岡発の4ピースバンド niinaが、メジャーデビューEP『OURS』を5月13日に配信リリース。本EPにてビクターエンタテインメントよりメジャーデビューする。

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本情報は、本日3月28日にESPエンタテインメント福岡のライブホール EMYにて開催されたフリーライブにて発表されたもの。niinaはシンガーソングライター 濱田慶太のソロプロジェクト『ニイナ』からバンド体制へ移行することを3月初頭に発表しており、同公演がバンド初のお披露目ライブとなった。

また、4月1日には本EPより収録曲「人生ビート」が先行配信リリースされることも決定。同楽曲は現在放送中のTVQ九州放送開局35周年記念ドラマ『非正規雇用 リズム＆サバイブ』の主題歌に起用されており、ドラマの世界観と深くリンクした1曲となっている。

さらに本EPを携え、大阪、東京、福岡の3都市を巡るツアー『Major Debut EP Release Tour "OURS"』の開催も発表された。東京／大阪公演はゲストを迎えてのツーマン、地元 福岡公演はワンマンでの開催を予定している。なお、本日18時30分よりチケット先行が受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）