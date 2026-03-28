【スーパーの裏でヤニ吸うふたり】KV＆PV公開！ OPは「ずっと真夜中でいいのに。」EDは「imase」に決定
TVアニメ『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』のメインKVとメインPV第1弾、主題歌情報が公開。6月よりABEMA限定先行配信も決定した。
＞＞＞PV場面カットやアーティスト写真をチェック！（写真9点）
漫画『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』は2022年3⽉9⽇から原作者・地主のTwitter（現X）上にて連載され、第1話は累計28万いいねを獲得、⼤きな話題となり現在は⽉刊『ビッグガンガン』（スクウェア・エニックス刊）にて連載中。「次にくるマンガ⼤賞2022」Webマンガ部⾨では1位となり、単⾏本は累計部数300万部を突破している。（2026年1⽉時点）
社畜街道をひた⾛る、くたびれ中年男性の佐々⽊。彼のひそやかな癒しといえば、⽇ごろから愛煙する煙草と、⾏きつけのスーパーで働く⼥性店員・⼭⽥さんのにこやかな接客くらい。仕事に疲れたある夜、癒しを求めてスーパーに向かうが、⽬当ての⼭⽥さんはおらず、今どき煙草を吸える場所もなし…。意気消沈した佐々⽊に「ここなら吸える」と声をかけてきたのは、すこし奇抜な服装をした⽥⼭という⼥性だった――。
スーパーの裏の喫煙所で、なんてことのない会話を織りなす佐々⽊と⽥⼭。ふたりの関係性をひとつの⾔葉ではっきりと⾔い表すのはむずかしい。そんな彼らが紡ぐ⼤⼈のドラマ。
このたび、TVアニメ『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』のメインKV＆メインPV第1弾が公開された。
メインKVには、スーパーの裏の喫煙所で、穏やかな笑顔を⾒せながら煙草を吸う佐々⽊（CV：佐藤拓
也）と、そんな佐々⽊に視線を向けながら煙草を吸う⽥⼭（CV：星希成奏）が描き出されている。ふたりが過ごす、喫煙所の雰囲気も伝わるビジュアルに仕上がっており、ここから描かれていく物語に⼀層期待が膨らむ。
そしてメインPV第1弾では、⼭⽥が初登場。PVはいつも通うスーパーの裏で佐々⽊が⽥⼭に声を掛けられ、⼀緒に煙草を吸う出会いの場⾯からスタート。お気に⼊りの⼭⽥さんが担当するレジにいつも並んでいることを⾒事⽥⼭に⾔い当てられ、気恥ずかしさを隠せない佐々⽊に、「また来て」と声をかける⽥⼭。出会ったばかりの⾃分の名前をなぜ⽥⼭が知っていたのかと気になる佐々⽊や、そんな鈍感な佐々⽊を想い意味深に微笑む⼭⽥の姿、さらに「教えてあげない」という⾔葉と共に⽥⼭が突然佐々⽊へ顔を近づけるシーンも……！ いつもの場所・スーパーの裏で繰り広げられる 2 ⼈の会話の数々が映し出されていく。
「今夜もあなたとこの場所で。」。スーパーの裏の喫煙所で、少しずつ変化し紡ぎ出されていく、佐々⽊と⽥⼭の⼤⼈のドラマから⽬が離せない。
本作を彩る主題歌情報も公開となり、オープニングテーマを担当するのは「ずっと真夜中でいいのに。」、そしてメインPV第1弾にも楽曲を使⽤しているエンディングテーマは「imase」による書き下ろし最新楽曲『Fiction』に決定した。
オープニングテーマを担当する「ずっと真夜中でいいのに。」作詞・作曲・ボーカルギターのACAねは、原作の地主とも交流があるといい、「モクモクとしたじれったさを捕まえてみることができるのか。できなくても良いのか。それくらいが丁度良いのか。果たして..」と書き下ろし楽曲への期待が⾼まるコメント。「ずっと真夜中でいいのに。」のオープニングテーマを使⽤したメインPV第2弾も後⽇公開予定。楽曲のお披露⽬までしばしお待ちを。
また、昔から原作を読んでいたという「imase」は、佐々⽊と⽥⼭の関係性を表現したような歌詞が印象的な『Fiction』について、「お互い素性を知らないからこそ本⾳を話せたり、相⼿のことが気になってまた明⽇が楽しみになる。そんな⼆⼈の関係を、POPだけど少し⼤⼈っぽいイメージで制作しました」と楽曲へのこだわりを明かしている。
また、7⽉からの配信も決定しているABEMAにて、ABEMA限定先⾏配信版の公開も決定。TVアニメ放送開始の7⽉に先⽴って、6⽉より公開スタートとなる。ぜひ⼀⾜お先にこちらもご覧いただき、何度でも「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」の物語をお楽しみください。詳細は続報をお待ちを。
さらに本作を⼿がけるスタッフ陣も発表され、監督は共にTVアニメ『おとなりに銀河』などで知られる鈴⽊理⼈と森あおいが務める。
なんてことない会話を織りなす佐々⽊と⽥⼭が紡ぐ⼤⼈のドラマをお楽しみに。
※2025年8⽉4⽇より「imase」はアーティスト活動休⽌中打が、本楽曲は活動休⽌前に制作されたものです。
（C）地主／SQUARE ENIX・「ヤニすう」製作委員会
＞＞＞PV場面カットやアーティスト写真をチェック！（写真9点）
漫画『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』は2022年3⽉9⽇から原作者・地主のTwitter（現X）上にて連載され、第1話は累計28万いいねを獲得、⼤きな話題となり現在は⽉刊『ビッグガンガン』（スクウェア・エニックス刊）にて連載中。「次にくるマンガ⼤賞2022」Webマンガ部⾨では1位となり、単⾏本は累計部数300万部を突破している。（2026年1⽉時点）
社畜街道をひた⾛る、くたびれ中年男性の佐々⽊。彼のひそやかな癒しといえば、⽇ごろから愛煙する煙草と、⾏きつけのスーパーで働く⼥性店員・⼭⽥さんのにこやかな接客くらい。仕事に疲れたある夜、癒しを求めてスーパーに向かうが、⽬当ての⼭⽥さんはおらず、今どき煙草を吸える場所もなし…。意気消沈した佐々⽊に「ここなら吸える」と声をかけてきたのは、すこし奇抜な服装をした⽥⼭という⼥性だった――。
スーパーの裏の喫煙所で、なんてことのない会話を織りなす佐々⽊と⽥⼭。ふたりの関係性をひとつの⾔葉ではっきりと⾔い表すのはむずかしい。そんな彼らが紡ぐ⼤⼈のドラマ。
メインKVには、スーパーの裏の喫煙所で、穏やかな笑顔を⾒せながら煙草を吸う佐々⽊（CV：佐藤拓
也）と、そんな佐々⽊に視線を向けながら煙草を吸う⽥⼭（CV：星希成奏）が描き出されている。ふたりが過ごす、喫煙所の雰囲気も伝わるビジュアルに仕上がっており、ここから描かれていく物語に⼀層期待が膨らむ。
そしてメインPV第1弾では、⼭⽥が初登場。PVはいつも通うスーパーの裏で佐々⽊が⽥⼭に声を掛けられ、⼀緒に煙草を吸う出会いの場⾯からスタート。お気に⼊りの⼭⽥さんが担当するレジにいつも並んでいることを⾒事⽥⼭に⾔い当てられ、気恥ずかしさを隠せない佐々⽊に、「また来て」と声をかける⽥⼭。出会ったばかりの⾃分の名前をなぜ⽥⼭が知っていたのかと気になる佐々⽊や、そんな鈍感な佐々⽊を想い意味深に微笑む⼭⽥の姿、さらに「教えてあげない」という⾔葉と共に⽥⼭が突然佐々⽊へ顔を近づけるシーンも……！ いつもの場所・スーパーの裏で繰り広げられる 2 ⼈の会話の数々が映し出されていく。
「今夜もあなたとこの場所で。」。スーパーの裏の喫煙所で、少しずつ変化し紡ぎ出されていく、佐々⽊と⽥⼭の⼤⼈のドラマから⽬が離せない。
本作を彩る主題歌情報も公開となり、オープニングテーマを担当するのは「ずっと真夜中でいいのに。」、そしてメインPV第1弾にも楽曲を使⽤しているエンディングテーマは「imase」による書き下ろし最新楽曲『Fiction』に決定した。
オープニングテーマを担当する「ずっと真夜中でいいのに。」作詞・作曲・ボーカルギターのACAねは、原作の地主とも交流があるといい、「モクモクとしたじれったさを捕まえてみることができるのか。できなくても良いのか。それくらいが丁度良いのか。果たして..」と書き下ろし楽曲への期待が⾼まるコメント。「ずっと真夜中でいいのに。」のオープニングテーマを使⽤したメインPV第2弾も後⽇公開予定。楽曲のお披露⽬までしばしお待ちを。
また、昔から原作を読んでいたという「imase」は、佐々⽊と⽥⼭の関係性を表現したような歌詞が印象的な『Fiction』について、「お互い素性を知らないからこそ本⾳を話せたり、相⼿のことが気になってまた明⽇が楽しみになる。そんな⼆⼈の関係を、POPだけど少し⼤⼈っぽいイメージで制作しました」と楽曲へのこだわりを明かしている。
また、7⽉からの配信も決定しているABEMAにて、ABEMA限定先⾏配信版の公開も決定。TVアニメ放送開始の7⽉に先⽴って、6⽉より公開スタートとなる。ぜひ⼀⾜お先にこちらもご覧いただき、何度でも「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」の物語をお楽しみください。詳細は続報をお待ちを。
さらに本作を⼿がけるスタッフ陣も発表され、監督は共にTVアニメ『おとなりに銀河』などで知られる鈴⽊理⼈と森あおいが務める。
なんてことない会話を織りなす佐々⽊と⽥⼭が紡ぐ⼤⼈のドラマをお楽しみに。
※2025年8⽉4⽇より「imase」はアーティスト活動休⽌中打が、本楽曲は活動休⽌前に制作されたものです。
（C）地主／SQUARE ENIX・「ヤニすう」製作委員会
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